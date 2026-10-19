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TecDAX-Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.65 EUR -0.33 EUR -1.00 %
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Eckert & Ziegler
12.74 EUR -0.04 EUR -0.31 %
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EVOTEC SE
2.53 EUR 0.01 EUR 0.24 %
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freenet AG
22.86 EUR 0.06 EUR 0.26 %
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Infineon AG
52.50 EUR 0.82 EUR 1.59 %
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Nemetschek SE
75.85 EUR 2.45 EUR 3.34 %
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Nordex AG
38.54 EUR -0.36 EUR -0.93 %
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OHB SE
200.50 EUR 5.30 EUR 2.72 %
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Ottobock
53.40 EUR -0.30 EUR -0.56 %
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SAP SE
199.90 EUR 2.70 EUR 1.37 %
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Siltronic AG
66.30 EUR 1.25 EUR 1.92 %
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SMA Solar AG
57.20 EUR -0.80 EUR -1.38 %
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TeamViewer
6.96 EUR 0.04 EUR 0.65 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.52 EUR 0.58 EUR 1.94 %
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Indizes
TecDAX
4,017.65 EUR 2.44 EUR 0.06 %
News | Analysen

Am Montag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,07 Prozent schwächer bei 4.012,55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 569,503 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,043 Prozent auf 4.013,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4.015,21 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.027,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4.012,55 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der TecDAX 3.948,65 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3.770,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.656,37 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,71 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 5,95 Prozent auf 203,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,56 Prozent auf 74,70 EUR), Siltronic (+ 1,14 Prozent auf 66,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,80 Prozent auf 30,08 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,78 Prozent auf 12,85 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil EVOTEC SE (-2,26 Prozent auf 2,51 EUR), Ottobock (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), AIXTRON SE (-1,12 Prozent auf 32,52 EUR), Nordex (-0,97 Prozent auf 38,76 EUR) und SMA Solar (-0,87 Prozent auf 57,15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 207.473 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,03 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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