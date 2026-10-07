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Index-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Der TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
31.90 EUR 1.68 EUR 5.56 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
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Eckert & Ziegler
12.02 EUR -0.02 EUR -0.17 %
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Elmos Semiconductor
155.00 EUR -5.40 EUR -3.37 %
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freenet AG
22.84 EUR 0.24 EUR 1.06 %
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Infineon AG
61.26 EUR -2.78 EUR -4.34 %
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IONOS
32.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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JENOPTIK AG
41.08 EUR -1.30 EUR -3.07 %
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PVA TePla AG
35.12 EUR -0.10 EUR -0.28 %
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SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
67.20 EUR -5.00 EUR -6.93 %
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TeamViewer
6.76 EUR -0.02 EUR -0.30 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.90 EUR -1.52 EUR -5.75 %
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Indizes
TecDAX
4,048.53 EUR -50.69 EUR -1.24 %
News | Analysen

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,49 Prozent auf 4.038,01 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,602 Prozent auf 4.074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.099,22 Punkten am Vortag.

Bei 4.080,93 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4.035,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 1,31 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.055,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.832,85 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 3.733,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,42 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 1,91 Prozent auf 12,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 26,86 EUR), freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,09 Prozent auf 31,50 EUR) und IONOS (+ 1,05 Prozent auf 32,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,10 Prozent auf 40,84 EUR), Infineon (-5,81 Prozent auf 60,92 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 33,78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.896.103 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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