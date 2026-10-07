Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Index-Performance im Fokus

07.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,49 Prozent auf 4.038,01 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 567,057 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,602 Prozent auf 4.074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.099,22 Punkten am Vortag.

Bei 4.080,93 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4.035,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 1,31 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.055,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.832,85 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 3.733,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,42 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 1,91 Prozent auf 12,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,70 Prozent auf 26,86 EUR), freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,09 Prozent auf 31,50 EUR) und IONOS (+ 1,05 Prozent auf 32,74 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,10 Prozent auf 40,84 EUR), Infineon (-5,81 Prozent auf 60,92 EUR), PVA TePla (-4,58 Prozent auf 33,78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.896.103 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net