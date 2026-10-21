Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück

Index-Performance

21.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 fällt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 10.711,84 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,258 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10.733,25 Punkten in den Handel, nach 10.733,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.707,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.737,94 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 1,57 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.739,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.585,91 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9.426,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,64 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ithaca Energy (+ 3,48 Prozent auf 3,03 GBP), BP (+ 1,91 Prozent auf 6,17 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,85 Prozent auf 15,68 GBP), Computacenter (+ 1,72 Prozent auf 50,25 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 1,38 Prozent auf 113,41 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen 3i (-3,76 Prozent auf 23,29 GBP), Aberdeen Group (-3,15 Prozent auf 2,28 GBP), Kingfisher (-2,77 Prozent auf 3,37 GBP), Fresnillo (-2,47 Prozent auf 26,22 GBP) und JD Sports Fashion (-2,17 Prozent auf 0,88 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.976.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 285,420 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net