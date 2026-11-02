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LSE-Handel im Fokus

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Das macht der FTSE 100 heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
141.00 EUR -9.00 EUR -6.00 %
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Barratt Developments PLC
3.82 EUR 0.04 EUR 1.06 %
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BP plc (British Petrol)
7.24 EUR -0.31 EUR -4.06 %
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Centrica plc
1.82 EUR -0.02 EUR -1.09 %
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Fresnillo PLC
27.50 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.90 EUR 0.04 EUR 0.76 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.58 EUR -0.14 EUR -3.87 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.08 EUR -0.02 EUR -1.81 %
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Kingfisher plc
4.02 EUR -0.17 EUR -4.15 %
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Lloyds Banking Group
1.11 EUR 0.01 EUR 1.05 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.10 EUR -1.60 EUR -3.30 %
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St.James's Place PLC
12.40 EUR -0.50 EUR -3.88 %
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Vodafone Group PLC
1.41 EUR 0.01 EUR 0.68 %
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Indizes
FTSE 100
10,765.25 GBP 35.47 GBP 0.33 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0,01 Prozent schwächer bei 10.728,65 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,262 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10.729,46 Punkten in den Montagshandel, nach 10.729,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.684,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.748,95 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.868,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 9.717,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,81 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit StJamess Place (+ 3,75 Prozent auf 10,79 GBP), Fresnillo (+ 3,53 Prozent auf 23,14 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,45 Prozent auf 4,17 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,28 Prozent auf 0,95 GBP) und Kingfisher (+ 3,27 Prozent auf 3,63 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Ithaca Energy (-5,94 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-3,54 Prozent auf 6,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,51 Prozent auf 39,35 GBP), Vodafone Group (-1,85 Prozent auf 1,17 GBP) und Centrica (-1,34 Prozent auf 1,51 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 110.127.018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,828 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:56 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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