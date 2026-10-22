Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus

Index im Fokus

22.10.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 notierte am vierten Tag der Woche im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 10.725,03 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,251 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.752,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.752,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10.669,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.757,87 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.708,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.716,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.515,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,78 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Rentokil Initial (+ 8,61 Prozent auf 3,42 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 7,69 Prozent auf 94,66 GBP), Smith Nephew (+ 4,18 Prozent auf 11,34 GBP), IG Group (+ 3,60 Prozent auf 9,65 GBP) und Experian (+ 3,28 Prozent auf 30,84 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-6,46 Prozent auf 24,62 GBP), Antofagasta (-6,17 Prozent auf 30,25 GBP), Computacenter (-5,66 Prozent auf 48,30 GBP), Anglo American (-5,60 Prozent auf 36,25 GBP) und Rolls-Royce (-5,11 Prozent auf 12,60 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 85.982.030 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,969 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net