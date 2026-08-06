Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich

FTSE 100-Performance im Fokus

11.08.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 ging stabil aus dem Handelstag.

Der FTSE 100 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 10.844,19 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,264 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10.862,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10.862,50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10.893,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.825,39 Punkten lag.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.497,29 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Stand von 10.269,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.129,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,97 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 3,20 Prozent auf 11,77 GBP), Compass Group (+ 2,83 Prozent auf 33,03 USD), Endeavour Mining (+ 2,68 Prozent auf 41,83 GBP), Entain (+ 2,36 Prozent auf 5,55 GBP) und IG Group (+ 2,21 Prozent auf 13,90 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-5,56 Prozent auf 72,25 GBP), M&G (-3,31 Prozent auf 3,50 GBP), Standard Life (-3,27 Prozent auf 9,02 GBP), Legal General (-3,08 Prozent auf 3,02 GBP) und Prudential (-2,88 Prozent auf 10,13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 98.065.033 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,587 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net