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FTSE 100-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in London morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
148.15 EUR -1.95 EUR -1.30 %
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Babcock International
10.72 EUR 0.12 EUR 1.13 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
147.00 EUR 4.00 EUR 2.80 %
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Barratt Developments PLC
3.60 EUR 0.08 EUR 2.27 %
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Coca-Cola European Partners PLC
96.90 EUR -0.60 EUR -0.62 %
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Computacenter PLC
61.00 EUR 2.00 EUR 3.39 %
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GSK PLC Registered Shs
21.86 EUR -0.24 EUR -1.09 %
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HSBC Holdings plc
16.94 EUR 0.07 EUR 0.39 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.03 EUR -2.59 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.63 EUR 0.17 EUR 3.19 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.78 EUR -0.22 EUR -2.7 %
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Segro PLC (REIT)
10.70 EUR -0.20 EUR -1.83 %
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WPP 2012 PLC
4.74 EUR 0.26 EUR 5.80 %
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Indizes
FTSE 100
10,822.74 GBP -17.61 GBP -0.16 %
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Um 09:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,30 Prozent leichter bei 10.807,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,226 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,010 Prozent tiefer bei 10.839,22 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.840,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.839,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.796,71 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 2,43 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 10.688,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.572,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.436,09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,61 Prozent. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola European Partners (+ 2,38 Prozent auf 109,77 USD), WPP 2012 (+ 1,62 Prozent auf 4,07 GBP), Computacenter (+ 1,57 Prozent auf 52,41 GBP), Melrose Industries (+ 1,28 Prozent auf 4,84 GBP) und Babcock International (+ 1,23 Prozent auf 9,40 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Lloyds Banking Group (-2,50 Prozent auf 1,03 GBP), NatWest Group (-2,40 Prozent auf 6,58 GBP), AstraZeneca (-1,21 Prozent auf 125,44 GBP), GSK (-1,18 Prozent auf 18,47 GBP) und Segro (-1,02 Prozent auf 9,14 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 6.577.871 Aktien gehandelt. Mit 288,750 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:06 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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