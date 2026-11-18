FTSE 100 im Blick

Der FTSE 100 verliert derzeit an Wert.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 12:07 Uhr 0,36 Prozent auf 10.651,27 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,312 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 10.690,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.689,87 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.640,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.692,25 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 2,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 10.881,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.728,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.552,30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,04 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 8,83 Prozent auf 2,69 GBP), Whitbread (+ 3,36 Prozent auf 28,89 GBP), Games Workshop Group (+ 2,53 Prozent auf 170,00 GBP), 3i (+ 2,38 Prozent auf 26,22 GBP) und British Land Company (+ 1,76 Prozent auf 4,40 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Anglo American (-3,72 Prozent auf 34,17 GBP), Endeavour Mining (-3,67 Prozent auf 35,66 GBP), JD Sports Fashion (-3,31 Prozent auf 0,92 GBP), Glencore (-3,29 Prozent auf 4,75 GBP) und Antofagasta (-3,25 Prozent auf 29,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.841.213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 276,922 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net