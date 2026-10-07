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Index-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
371.00 EUR 17.00 EUR 4.80 %
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CrowdStrike
238.50 EUR -10.00 EUR -4.02 %
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Gilead Sciences Inc.
128.24 EUR -0.98 EUR -0.76 %
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Intel Corp.
100.70 EUR 0.70 EUR 0.70 %
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Intuitive Surgical Inc
370.35 EUR 7.25 EUR 2.00 %
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Kraft Heinz Company
19.58 EUR -0.09 EUR -0.48 %
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Microchip Technology Inc.
72.01 EUR -0.59 EUR -0.81 %
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Micron Technology Inc.
968.60 EUR 40.20 EUR 4.33 %
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Nebius
211.90 EUR -13.10 EUR -5.82 %
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NVIDIA Corp.
211.40 EUR -1.00 EUR -0.47 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
65.10 EUR -2.90 EUR -4.26 %
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Sandisk Corp
1,460.00 EUR -20.00 EUR -1.35 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
138.88 EUR -6.12 EUR -4.22 %
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Teradyne Inc.
384.20 EUR 2.20 EUR 0.58 %
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Indizes
NASDAQ 100
31,136.32 USD -88.36 USD -0.28 %
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Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,39 Prozent tiefer bei 31.102,80 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,796 Prozent schwächer bei 30.976,25 Punkten, nach 31.224,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 30.904,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.126,98 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,941 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.544,16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.173,02 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24.840,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 23,39 Prozent zu Buche. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 3,01 Prozent auf 1.710,49 USD), Amgen (+ 2,84 Prozent auf 414,03 USD), Gilead Sciences (+ 2,52) Prozent auf 147,86 USD), Micron Technology (+ 2,46 Prozent auf 1.071,30 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,93 Prozent auf 412,56 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-5,74 Prozent auf 235,52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,58 Prozent auf 155,36 USD), Rocket Lab (-5,41 Prozent auf 71,00 USD), Teradyne (-5,30 Prozent auf 407,52 USD) und Microchip Technology (-5,21 Prozent auf 77,03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 6.652.432 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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