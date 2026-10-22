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S&P 500 im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Mittag

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der S&P 500 am Mittag

Der S&P 500 fällt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
139.30 EUR -0.05 EUR -0.04 %
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Coherent Corp.
201.60 EUR -16.20 EUR -7.44 %
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CoStar Group Inc.
31.10 EUR 1.72 EUR 5.87 %
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Flex Ltd Registered Shs
73.49 EUR -6.48 EUR -8.10 %
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Lam Research Corp.
207.45 EUR -26.55 EUR -11.35 %
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Lennar Corp.
70.00 EUR 1.66 EUR 2.43 %
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Lumentum Holdings Inc
684.50 EUR -72.00 EUR -9.52 %
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Nasdaq Inc
91.50 EUR 6.20 EUR 7.27 %
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NVIDIA Corp.
190.50 EUR -6.32 EUR -3.21 %
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Roper Technolgies Inc.
367.40 EUR 18.40 EUR 5.27 %
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Seagate Technology
592.00 EUR -36.00 EUR -5.73 %
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Teradyne Inc.
284.20 EUR -22.85 EUR -7.44 %
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Western Union Company
5.50 EUR -0.01 EUR -0.15 %
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Indizes
S&P 500
7,675.85 USD -81.32 USD -1.05 %
News | Analysen

Um 17:56 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,10 Prozent auf 7.671,58 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 64,023 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,872 Prozent auf 7.689,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7.757,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7.702,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.646,05 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,405 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.764,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.498,96 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 6.699,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,86 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Allegion (+ 9,76 Prozent auf 174,52 USD), CoStar Group (+ 7,69 Prozent auf 35,43 USD), Lennar (+ 7,04 Prozent auf 83,17 USD), Roper Technolgies (+ 6,93 Prozent auf 425,12 USD) und Nasdaq (+ 6,68 Prozent auf 102,54 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Coherent (-12,27 Prozent auf 208,39 USD), Lam Research (-10,53 Prozent auf 233,34 USD), Flex (-10,09 Prozent auf 77,55 USD), Lumentum (-9,87 Prozent auf 766,76 USD) und Teradyne (-9,69 Prozent auf 312,00 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8.922.566 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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