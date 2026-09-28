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Dow Jones-Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Montagmittag leichter

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Montagmittag leichter

Der Dow Jones verliert am ersten Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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NVIDIA Corp.
202.15 EUR 5.53 EUR 2.81 %
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Dow Jones 30 Industrial
51,561.33 USD -267.29 USD -0.52 %
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,69 Prozent tiefer bei 51.468,44 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,589 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,905 Prozent schwächer bei 51.359,70 Punkten, nach 51.828,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51.648,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51.409,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53.559,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51.876,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 46.247,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,38 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,07 Prozent auf 229,73 USD), Chevron (+ 1,73 Prozent auf 207,99 USD), Procter Gamble (+ 1,11 Prozent auf 147,86 USD), Nike (+ 1,10 Prozent auf 36,15 USD) und Walmart (+ 1,05 Prozent auf 109,11 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Boeing (-4,78 Prozent auf 188,61 USD), IBM (-2,44 Prozent auf 220,00 USD), Salesforce (-1,94 Prozent auf 229,49 USD), Goldman Sachs (-1,72 Prozent auf 919,39 USD) und Microsoft (-1,37 Prozent auf 509,09 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14.116.778 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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