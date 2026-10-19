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Kursverlauf

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145.15 EUR -0.55 EUR -0.38 %
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Alphabet C (ex Google)
303.60 EUR 4.65 EUR 1.56 %
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Amazon
233.95 EUR 12.15 EUR 5.48 %
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Amgen Inc.
383.55 EUR -3.90 EUR -1.01 %
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Home Depot
272.65 EUR -1.25 EUR -0.46 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
212.00 EUR 5.15 EUR 2.49 %
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JPMorgan Chase & Co.
297.50 EUR -6.55 EUR -2.15 %
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Merck Co.
128.26 EUR -1.26 EUR -0.97 %
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Microsoft Corp.
476.20 EUR 5.55 EUR 1.18 %
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Nike Inc.
33.24 EUR -0.19 EUR -0.57 %
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NVIDIA Corp.
193.66 EUR 2.48 EUR 1.30 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
345.30 EUR 5.70 EUR 1.68 %
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UnitedHealth Inc.
358.80 EUR 1.80 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,966.03 USD -36.38 USD -0.07 %
News | Analysen

Letztendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 51.966,03 Punkten aus dem Montagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,972 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,588 Prozent höher bei 52.308,28 Punkten in den Handel, nach 52.002,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 52.134,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51.863,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.682,64 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52.146,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.190,61 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,41 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 4,98 Prozent auf 262,45 USD), IBM (+ 1,83 Prozent auf 236,39 USD), NVIDIA (+ 1,38 Prozent auf 217,09 USD), UnitedHealth (+ 1,36 Prozent auf 406,88 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,96 Prozent auf 340,16 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-1,82 Prozent auf 333,53 USD), Amgen (-1,75 Prozent auf 424,94 USD), 3M (-1,66 Prozent auf 162,01 USD), Merck (-1,59 Prozent auf 143,63 USD) und Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 26.880.299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,26 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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