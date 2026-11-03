Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Index-Performance im Fokus

03.11.26 22:32 Uhr

So performte der Dow Jones am Dienstag letztendlich.

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,38 Prozent auf 51.786,72 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,221 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,047 Prozent höher bei 52.008,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51.983,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 51.932,63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.593,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 51.176,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53.178,41 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 47.336,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,04 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 2,74 Prozent auf 520,99 USD), NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 206,69 USD), Amazon (+ 2,06 Prozent auf 250,69 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 623,94 USD) und Cisco (+ 1,34 Prozent auf 102,97 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-3,26 Prozent auf 340,87 USD), Merck (-2,49 Prozent auf 144,67 USD), Walmart (-2,22 Prozent auf 124,86 USD), Apple (-1,90 Prozent auf 331,90 USD) und Salesforce (-1,76 Prozent auf 222,20 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 25.812.028 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,88 erwartet. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net