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NYSE-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
285.00 EUR 4.40 EUR 1.57 %
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Amazon
225.60 EUR 3.15 EUR 1.42 %
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Apple Inc.
311.10 EUR 3.40 EUR 1.10 %
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Boeing Co.
153.22 EUR -16.46 EUR -9.70 %
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Caterpillar Inc.
624.00 EUR 5.40 EUR 0.87 %
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Goldman Sachs
817.00 EUR 16.00 EUR 2.00 %
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Honeywell Technologies
195.34 EUR -1.90 EUR -0.96 %
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Microsoft Corp.
479.40 EUR 3.70 EUR 0.78 %
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Nike Inc.
33.53 EUR -0.13 EUR -0.39 %
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NVIDIA Corp.
195.52 EUR 2.00 EUR 1.03 %
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Salesforce
217.20 EUR -4.05 EUR -1.83 %
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Sherwin-Williams Co.
301.10 EUR -2.40 EUR -0.79 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
357.80 EUR 5.20 EUR 1.47 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,448.94 USD 87.36 USD 0.17 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 15:56 Uhr via NYSE 0,02 Prozent leichter bei 52.351,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,872 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,079 Prozent leichter bei 52.320,45 Punkten, nach 52.361,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52.231,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 52.477,91 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 51.828,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.210,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47.544,59 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,20 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 1,90 Prozent auf 705,28 USD), Goldman Sachs (+ 1,76 Prozent auf 909,00 USD), Amazon (+ 0,83 Prozent auf 251,16 USD), Apple (+ 0,60 Prozent auf 345,97 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,58 Prozent auf 316,02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Boeing (-6,85 Prozent auf 175,42 USD), Sherwin-Williams (-2,66 Prozent auf 326,26 USD), Salesforce (-1,83 Prozent auf 243,09 USD), Honeywell Technologies (-1,78 Prozent auf 215,38 USD) und Travelers (-1,42 Prozent auf 394,47 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.552.210 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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