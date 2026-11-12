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Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der Dow Jones beendete den Donnerstagshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
267.15 EUR 4.95 EUR 1.89 %
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American Express Co.
291.60 EUR 0.30 EUR 0.10 %
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Apple Inc.
321.30 EUR 1.10 EUR 0.34 %
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Boeing Co.
155.06 EUR -2.70 EUR -1.71 %
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Chevron Corp.
197.02 EUR 5.30 EUR 2.76 %
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Cisco Inc.
92.07 EUR -0.09 EUR -0.10 %
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Home Depot
321.60 EUR 7.75 EUR 2.47 %
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Honeywell Technologies
203.10 EUR 0.80 EUR 0.40 %
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Johnson & Johnson
256.60 EUR 3.10 EUR 1.22 %
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Microsoft Corp.
472.05 EUR 2.05 EUR 0.44 %
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Nike Inc.
34.20 EUR -0.50 EUR -1.44 %
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NVIDIA Corp.
150.34 EUR -6.18 EUR -3.95 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
359.70 EUR 2.50 EUR 0.70 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,297.09 USD -189.40 USD -0.36 %
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Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,141 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.196,35 Zählern und damit 0,553 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (52.486,49 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.751,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52.271,16 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51.850,55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, den Stand von 53.770,27 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 48.254,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,09 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 1,62 Prozent auf 295,35 USD), Chevron (+ 1,44 Prozent auf 216,35 USD), Cisco (+ 1,24 Prozent auf 102,01 USD), Home Depot (+ 1,17 Prozent auf 316,55 EUR) und Johnson Johnson (+ 1,11 Prozent auf 283,52 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,34 Prozent auf 166,19 USD), Honeywell Technologies (-1,84 Prozent auf 223,45 USD), Boeing (-1,71 Prozent auf 171,55 USD), American Express (-1,56 Prozent auf 318,06 USD) und Nike (-1,46 Prozent auf 37,76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 181.396.429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,90 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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