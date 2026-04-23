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Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Freitagmittag ab

24.04.26 17:59 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Freitagmittag ab | finanzen.net

Der Dow Jones kommt aktuell nicht vom Fleck.

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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,10 Prozent schwächer bei 49.262,43 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,052 Prozent auf 49.284,85 Punkte an der Kurstafel, nach 49.310,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.085,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49.393,34 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,324 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Stand von 46.124,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.098,71 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Stand von 40.093,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,82 Prozent zu Buche. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,87 Prozent auf 209,36 USD), Amazon (+ 2,65 Prozent auf 261,84 USD), Procter Gamble (+ 2,42 Prozent auf 149,24 USD), Salesforce (+ 1,38 Prozent auf 175,69 USD) und Microsoft (+ 1,22 Prozent auf 420,81 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-2,44 Prozent auf 111,82 USD), IBM (-2,17 Prozent auf 226,06 USD), American Express (-1,86 Prozent auf 312,63 USD), Chevron (-1,79 Prozent auf 184,24 USD) und Walmart (-1,56 Prozent auf 129,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18.821.985 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,214 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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