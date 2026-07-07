Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab

Index-Performance im Blick

20:02

Der Dow Jones verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,18 Prozent schwächer bei 52.301,05 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,106 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,338 Prozent auf 53.104,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52.925,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.069,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 52.758,47 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,998 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 50.786,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 47.909,92 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 08.07.2025, einen Stand von 44.240,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,10 Prozent zu Buche. Bei 53.289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,70 Prozent auf 202,25 USD), Cisco (+ 1,74 Prozent auf 113,74 USD), Walmart (+ 1,26 Prozent auf 112,95 USD), Apple (+ 1,18 Prozent auf 314,33 USD) und Chevron (+ 0,98 Prozent auf 175,72 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil American Express (-3,54 Prozent auf 337,20 USD), Sherwin-Williams (-3,49 Prozent auf 330,31 USD), Home Depot (-3,30 Prozent auf 293,20 EUR), Boeing (-2,99 Prozent auf 224,75 USD) und Procter Gamble (-2,44 Prozent auf 149,02 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.979.331 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Salesforce-Aktie verzeichnet mit 11,98 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net