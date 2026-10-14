Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Mittwochmittag

Dow Jones-Performance im Fokus

14.10.26 17:59 Uhr

Heute legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,12 Prozent schwächer bei 51.608,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,818 Prozent auf 52.092,99 Punkte an der Kurstafel, nach 51.670,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.869,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51.556,11 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,304 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, stand der Dow Jones bei 52.421,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52.508,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46.270,46 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,67 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 3,90 Prozent auf 392,50 USD), Merck (+ 3,06 Prozent auf 146,32 USD), Amgen (+ 2,92 Prozent auf 424,89 USD), Walmart (+ 2,15 Prozent auf 114,69 USD) und Coca-Cola (+ 1,70 Prozent auf 91,64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,80 Prozent auf 751,14 USD), NVIDIA (-2,68 Prozent auf 222,39 USD), Goldman Sachs (-1,43 Prozent auf 879,17 USD), Nike (-1,25 Prozent auf 34,89 USD) und Salesforce (-1,22 Prozent auf 235,11 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7.806.287 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,866 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net