Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Dow Jones-Marktbericht

13.07.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones erlitt am Montagabend Verluste.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent leichter bei 52.498,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,361 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,027 Prozent tiefer bei 52.622,92 Punkten, nach 52.637,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.351,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.846,51 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 51.202,26 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der Dow Jones mit 48.218,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, stand der Dow Jones bei 44.371,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,84 Prozent auf 171,22 USD), Chevron (+ 3,29 Prozent auf 182,20 USD), Visa (+ 2,52 Prozent auf 357,75 USD), Microsoft (+ 1,53 Prozent auf 390,99 USD) und American Express (+ 1,10 Prozent auf 354,43 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen NVIDIA (-3,52 Prozent auf 203,53 USD), Boeing (-3,05 Prozent auf 215,51 USD), Caterpillar (-2,20 Prozent auf 931,47 USD), Cisco (-1,70 Prozent auf 119,25 USD) und Sherwin-Williams (-1,50 Prozent auf 328,97 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 34.932.111 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,477 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Salesforce-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net