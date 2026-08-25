Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Index-Performance im Fokus

26.08.26 17:59 Uhr

Der Handel in New York verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,19 Prozent auf 53.477,72 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,414 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 53.594,92 Punkte an der Kurstafel, nach 53.577,40 Punkten am Vortag.

Bei 53.639,75 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53.412,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,405 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.947,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50.461,68 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 45.418,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,53 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Honeywell Technologies (+ 1,57 Prozent auf 219,06 USD), UnitedHealth (+ 1,28 Prozent auf 401,67 USD), Caterpillar (+ 1,22 Prozent auf 821,18 USD), Apple (+ 1,04 Prozent auf 313,13 USD) und Cisco (+ 0,70 Prozent auf 111,89 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-2,36 Prozent auf 38,55 USD), Merck (-1,89 Prozent auf 153,50 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 230,13 USD), Goldman Sachs (-1,38 Prozent auf 1.044,22 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,34 Prozent auf 338,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6.789.619 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net