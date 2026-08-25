DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.471 +0,2%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,10 -0,6%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 67.234 +0,0%Euro 1,1653 -0,2%Öl 87,5 -1,3%Gold 4.592 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag leichter

Der Handel in New York verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
290.00 EUR -4.20 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
270.00 EUR 5.20 EUR 1.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
694.40 EUR 2.80 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
96.30 EUR 1.14 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
913.40 EUR 25.60 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Honeywell Technologies
183.68 EUR -0.04 EUR -0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
197.54 EUR -1.44 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
133.78 EUR 1.18 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
33.28 EUR -0.59 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
179.84 EUR -2.46 EUR -1.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
315.40 EUR 1.30 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
344.20 EUR 3.60 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,463.88 USD -113.52 USD -0.21 %
News | Analysen

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,19 Prozent auf 53.477,72 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,414 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 53.594,92 Punkte an der Kurstafel, nach 53.577,40 Punkten am Vortag.

Bei 53.639,75 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53.412,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,405 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.947,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50.461,68 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 45.418,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,53 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Honeywell Technologies (+ 1,57 Prozent auf 219,06 USD), UnitedHealth (+ 1,28 Prozent auf 401,67 USD), Caterpillar (+ 1,22 Prozent auf 821,18 USD), Apple (+ 1,04 Prozent auf 313,13 USD) und Cisco (+ 0,70 Prozent auf 111,89 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-2,36 Prozent auf 38,55 USD), Merck (-1,89 Prozent auf 153,50 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 230,13 USD), Goldman Sachs (-1,38 Prozent auf 1.044,22 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,34 Prozent auf 338,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6.789.619 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,325 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.