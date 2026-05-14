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Dow Jones im Blick

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

15.05.26 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer | finanzen.net

Der Dow Jones fiel letztendlich.

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Dow Jones 30 Industrial
49.526,2 PKT -537,3 PKT -1,07%
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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,07 Prozent tiefer bei 49.526,17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,415 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,439 Prozent auf 49.843,58 Punkte an der Kurstafel, nach 50.063,46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49.930,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49.503,57 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,046 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der Dow Jones noch bei 48.463,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der Dow Jones bei 49.500,93 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Stand von 42.322,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,36 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 3,54 Prozent auf 173,51 USD), Microsoft (+ 3,05 Prozent auf 421,92 USD), Chevron (+ 2,39 Prozent auf 191,10 USD), Cisco (+ 2,32 Prozent auf 118,21 USD) und Visa (+ 1,00 Prozent auf 325,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-4,42 Prozent auf 225,32 USD), Boeing (-3,80 Prozent auf 220,49 USD), Caterpillar (-3,47 Prozent auf 888,31 USD), Amgen (-2,95 Prozent auf 326,31 USD) und Sherwin-Williams (-2,94 Prozent auf 300,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 52.973.287 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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