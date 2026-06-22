DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -5,9%Nas25.587 -2,2%Bitcoin54.774 -2,2%Euro1,1385 -0,4%Öl76,93 -1,6%Gold4.110 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt in Rot -- Dow letztlich stabil -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie statt Bitcoin? Warum das geglückte Mega-IPO den Kryptomarkt unter Druck setzen könnte SpaceX-Aktie statt Bitcoin? Warum das geglückte Mega-IPO den Kryptomarkt unter Druck setzen könnte
Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ uneinheitlich: Trump will bei Quantencomputern schneller vorankommen Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ uneinheitlich: Trump will bei Quantencomputern schneller vorankommen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NYSE-Handel im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

23.06.26 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer | finanzen.net

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
191,90 EUR -2,16 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
867,60 EUR -24,40 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
195,86 EUR -3,24 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
230,65 EUR 13,50 EUR 6,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
208,30 EUR 7,10 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
101,30 EUR 3,14 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
37,39 EUR -0,40 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
176,94 EUR -5,34 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
134,14 EUR 3,94 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,13 EUR 1,35 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51.666,8 PKT -45,9 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 51.666,84 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,229 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,305 Prozent tiefer bei 51.555,19 Punkten, nach 51.712,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51.301,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 51.872,56 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 50.579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der Dow Jones bei 46.208,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der Dow Jones noch bei 42.581,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,79 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 5,04 Prozent auf 264,94 USD), Merck (+ 3,57 Prozent auf 119,60 USD), Johnson Johnson (+ 3,37 Prozent auf 239,08 USD), Verizon (+ 3,02 Prozent auf 46,73 USD) und Salesforce (+ 2,20 Prozent auf 153,42 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-4,13 Prozent auf 200,04 USD), Caterpillar (-3,72 Prozent auf 984,24 USD), Honeywell (-2,52 Prozent auf 222,37 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 42,38 USD) und Boeing (-1,87 Prozent auf 216,71 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 51.658.193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,16 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen