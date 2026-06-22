Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

NYSE-Handel im Fokus

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Am Dienstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 51.666,84 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,229 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,305 Prozent tiefer bei 51.555,19 Punkten, nach 51.712,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51.301,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 51.872,56 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 50.579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der Dow Jones bei 46.208,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der Dow Jones noch bei 42.581,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,79 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit IBM (+ 5,04 Prozent auf 264,94 USD), Merck (+ 3,57 Prozent auf 119,60 USD), Johnson Johnson (+ 3,37 Prozent auf 239,08 USD), Verizon (+ 3,02 Prozent auf 46,73 USD) und Salesforce (+ 2,20 Prozent auf 153,42 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-4,13 Prozent auf 200,04 USD), Caterpillar (-3,72 Prozent auf 984,24 USD), Honeywell (-2,52 Prozent auf 222,37 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 42,38 USD) und Boeing (-1,87 Prozent auf 216,71 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 51.658.193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,16 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net