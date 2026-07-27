Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag

NASDAQ 100-Kursverlauf

28.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute schwächer.

Am Dienstag gibt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,79 Prozent auf 27.819,04 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,816 Prozent tiefer bei 27.810,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 28.039,21 Punkten am Vortag.

Bei 27.452,95 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27.926,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 29.118,24 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Stand von 27.029,01 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 28.07.2025, einen Wert von 23.356,27 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 8,41 Prozent auf 159,95 USD), Thomson Reuters (+ 7,05 Prozent auf 104,66 USD), Adobe (+ 6,71 Prozent auf 253,71 USD), Autodesk (+ 6,71 Prozent auf 241,07 USD) und Comcast (+ 6,03 Prozent auf 24,18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-16,05 Prozent auf 1.073,10 USD), Nebius (-11,85 Prozent auf 165,61 USD), Lumentum (-9,84 Prozent auf 641,91 USD), Micron Technology (-9,81 Prozent auf 811,85 USD) und Western Digital (-9,03 Prozent auf 452,96 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.411.533 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,403 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net