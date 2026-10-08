Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Index-Bewegung

08.10.26 16:00 Uhr

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 15:56 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 30.937,71 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,561 Prozent tiefer bei 30.985,23 Punkten, nach 31.160,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31.040,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30.918,77 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,406 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 29.507,70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.252,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.136,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 22,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 2,39 Prozent auf 188,79 USD), PepsiCo (+ 2,32 Prozent auf 126,60 USD), Palantir (+ 2,31 Prozent auf 198,61 USD), Adobe (+ 1,68 Prozent auf 236,67 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,51 Prozent auf 31,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Arm (-3,94 Prozent auf 282,77 USD), CoreWeave (-3,54 Prozent auf 85,32 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,49 Prozent auf 148,02 USD), Nebius (-3,40 Prozent auf 229,08 USD) und NXP Semiconductors (-3,39 Prozent auf 227,25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Palantir-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.972.187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,147 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net