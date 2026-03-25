Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Rot

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 1,53 Prozent tiefer bei 23.793,98 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,03 Prozent leichter bei 23.913,19 Punkten, nach 24.162,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23.769,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.029,51 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25.034,37 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.12.2025, einen Stand von 25.644,39 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bei 19.916,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 5,60 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23.759,97 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,61 Prozent auf 203,09 USD), Fortinet (+ 2,46 Prozent auf 80,83 USD), Palo Alto Networks (+ 2,30 Prozent auf 156,74 USD), Atlassian (+ 2,15 Prozent auf 67,89 USD) und Autodesk (+ 1,96 Prozent auf 240,04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-8,83 Prozent auf 398,13 USD), Lam Research (-8,07 Prozent auf 214,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-6,93 Prozent auf 553,69 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,22 Prozent auf 206,58 USD) und Applied Materials (-6,05 Prozent auf 346,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18.139.190 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net