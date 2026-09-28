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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
267.50 EUR -11.00 EUR -3.95 %
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19.07 EUR 0.06 EUR 0.31 %
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363.55 EUR 9.15 EUR 2.58 %
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NVIDIA Corp.
201.35 EUR 4.73 EUR 2.41 %
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151.80 EUR -1.34 EUR -0.88 %
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QUALCOMM Inc.
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Indizes
NASDAQ 100
30,276.81 USD -331.32 USD -1.08 %
News | Analysen

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,08 Prozent leichter bei 30.276,81 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,593 Prozent auf 30.426,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30.608,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 30.081,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 30.480,40 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.433,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 29.118,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 24.503,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,12 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 4,63 Prozent auf 392,09 USD), CrowdStrike (+ 2,82 Prozent auf 259,25 USD), Intuitive Surgical (+ 2,37 Prozent auf 414,79 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,05 Prozent auf 176,85 USD) und IDEXX Laboratories (+ 1,89 Prozent auf 529,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-8,70 Prozent auf 283,33 USD), DoorDash (-7,74 Prozent auf 178,39 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD), Intel (-5,67 Prozent auf 116,03 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-4,79 Prozent auf 715,62 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33.945.241 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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