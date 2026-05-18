DAX24.308 +1,5%Est505.849 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -1,4%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.033 -1,0%Euro1,1661 ±0,0%Öl109,7 +0,2%Gold4.567 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff auf Iran vorerst abgewendet: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt fester -- Berkshire Hathaway setzt im 1. Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Goldman Sachs: So überbewertet ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan tatsächlich Goldman Sachs: So überbewertet ist der US-Dollar zum chinesischen Yuan tatsächlich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

18.05.26 22:32 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notierte am Montag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
351,20 EUR -30,30 EUR -7,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
120,20 EUR 0,60 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
42,68 EUR 3,75 EUR 9,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
55,60 EUR 2,80 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
43,13 EUR -2,05 EUR -4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
92,07 EUR -1,90 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuitive Surgical Inc
376,15 EUR 14,20 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,69 EUR -0,11 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
587,80 EUR -40,10 EUR -6,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
190,28 EUR -3,72 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
537,40 EUR -69,70 EUR -11,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
143,00 EUR -10,36 EUR -6,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
139,00 EUR 1,00 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
22,90 EUR -0,22 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
149,32 EUR 10,14 EUR 7,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
28.994,4 PKT -130,8 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent leichter bei 28.994,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,415 Prozent stärker bei 29.246,20 Punkten in den Montagshandel, nach 29.125,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.717,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 29.250,15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 26.672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 24.898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.427,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Cognizant (+ 9,05 Prozent auf 51,40 USD), Zscaler (+ 8,47 Prozent auf 174,69 USD), DexCom (+ 5,61 Prozent auf 65,09 USD), Verisk Analytics A (+ 5,52 Prozent auf 171,52 USD) und Intuitive Surgical (+ 4,46 Prozent auf 439,92 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-9,82 Prozent auf 629,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,08 Prozent auf 166,63 USD), Enphase Energy (-6,05 Prozent auf 49,69 USD), Micron Technology (-5,95 Prozent auf 681,54 USD) und Applied Materials (-5,28 Prozent auf 413,57 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36.011.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Charter A-Aktie hat mit 3,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen