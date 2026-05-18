Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 notierte am Montag im negativen Bereich.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent leichter bei 28.994,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,415 Prozent stärker bei 29.246,20 Punkten in den Montagshandel, nach 29.125,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.717,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 29.250,15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 26.672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 24.898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.427,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Cognizant (+ 9,05 Prozent auf 51,40 USD), Zscaler (+ 8,47 Prozent auf 174,69 USD), DexCom (+ 5,61 Prozent auf 65,09 USD), Verisk Analytics A (+ 5,52 Prozent auf 171,52 USD) und Intuitive Surgical (+ 4,46 Prozent auf 439,92 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-9,82 Prozent auf 629,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,08 Prozent auf 166,63 USD), Enphase Energy (-6,05 Prozent auf 49,69 USD), Micron Technology (-5,95 Prozent auf 681,54 USD) und Applied Materials (-5,28 Prozent auf 413,57 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36.011.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Charter A-Aktie hat mit 3,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net