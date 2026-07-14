Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Kursentwicklung

15.07.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Mittwochabend Verluste.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,28 Prozent leichter bei 29.502,60 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,586 Prozent auf 29.759,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29.586,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29.771,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.192,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,107 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 15.06.2026, den Stand von 30.543,92 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 26.204,58 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22.884,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), Booking (+ 4,55 Prozent auf 182,80 USD), Cintas (+ 4,36 Prozent auf 192,37 USD), Thomson Reuters (+ 4,11 Prozent auf 95,51 USD) und Apple (+ 4,01 Prozent auf 327,50 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Western Digital (-8,78 Prozent auf 513,84 USD), Sandisk (-8,12 Prozent auf 1.615,00 USD), Micron Technology (-8,02 Prozent auf 904,28 USD), Lumentum (-7,71 Prozent auf 752,00 USD) und Marvell Technology (-7,27 Prozent auf 206,26 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 37.545.642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,306 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,40 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net