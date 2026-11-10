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Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
311.90 EUR -1.05 EUR -0.34 %
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AppLovin Corp
344.45 EUR -15.15 EUR -4.21 %
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Broadcom
295.15 EUR 8.95 EUR 3.13 %
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CrowdStrike
202.20 EUR 2.28 EUR 1.14 %
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Keurig Dr Pepper Inc
32.74 EUR -0.06 EUR -0.18 %
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Kraft Heinz Company
21.50 EUR -0.11 EUR -0.51 %
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Marriott Inc.
371.35 EUR -3.40 EUR -0.91 %
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Micron Technology Inc.
639.60 EUR -14.00 EUR -2.14 %
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Moderna Inc
227.00 EUR -14.40 EUR -5.97 %
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Nebius
119.50 EUR -8.28 EUR -6.48 %
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NVIDIA Corp.
149.92 EUR -9.44 EUR -5.92 %
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NXP Semiconductors N.V.
223.40 EUR -8.10 EUR -3.50 %
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Sandisk Corp
760.00 EUR -30.00 EUR -3.80 %
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Take Two
198.80 EUR 9.40 EUR 4.96 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,665.62 USD -242.01 USD -0.87 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,14 Prozent schwächer bei 27.588,40 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,924 Prozent auf 27.649,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27.907,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 27.421,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 27.990,34 Zähler.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29.621,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25.611,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,45 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 7,15 Prozent auf 222,22 USD), Broadcom (+ 2,63 Prozent auf 327,87 USD), Marriott (+ 2,27 Prozent auf 426,64 USD), NXP Semiconductors (+ 1,67 Prozent auf 260,70 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,52 Prozent auf 37,50 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Nebius (-6,36 Prozent auf 132,45 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 385,45 USD), Moderna (-5,72 Prozent auf 253,62 USD), NVIDIA (-5,69 Prozent auf 168,50 USD) und Sandisk (-5,17 Prozent auf 840,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 54.376.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,426 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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