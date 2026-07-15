Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag leichter

NASDAQ-Handel im Blick

16.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,01 Prozent auf 29.205,79 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,625 Prozent auf 29.318,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29.502,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.333,06 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.068,47 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,900 Prozent nach. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 29.968,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 26.333,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22.907,97 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,87 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit DexCom (+ 7,25 Prozent auf 78,00 USD), Cintas (+ 6,64 Prozent auf 205,14 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,77 Prozent auf 235,98 USD), PayPal (+ 4,11 Prozent auf 49,85 EUR) und O Reilly Automotive (+ 3,81 Prozent auf 85,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-11,27 Prozent auf 177,03 USD), Rocket Lab (-11,15 Prozent auf 67,70 USD), Sandisk (-10,36 Prozent auf 1.447,68 USD), Western Digital (-8,82 Prozent auf 468,51 USD) und Astera Labs (-8,63 Prozent auf 320,36 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8.329.388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,470 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net