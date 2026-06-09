Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Minus.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,15 Prozent schwächer bei 28.749,49 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent schwächer bei 28.893,82 Punkten, nach 29.084,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.598,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.212,38 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.234,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.956,47 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21.941,92 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell T-Mobile US (+ 3,28 Prozent auf 185,34 USD), Charter A (+ 2,98 Prozent auf 139,41 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,82 Prozent auf 24,09 USD), CoStar Group (+ 2,00 Prozent auf 34,61 USD) und Diamondback Energy (+ 1,97 Prozent auf 198,06 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil ON Semiconductor (-5,85 Prozent auf 110,15 USD), QUALCOMM (-5,51 Prozent auf 194,10 USD), Old Dominion Freight Line (-5,18 Prozent auf 235,85 USD), Arm (-4,37 Prozent auf 310,66 USD) und Broadcom (-4,20 Prozent auf 375,69 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.133.690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,370 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,34 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,85 Prozent.

Redaktion finanzen.net