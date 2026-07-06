Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben
Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagmittag schwächer.
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Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,15 Prozent auf 25.821,58 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,616 Prozent auf 25.960,13 Punkte an der Kurstafel, nach 26.121,16 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25.684,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.010,02 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.709,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22.017,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20.412,52 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,13 Prozent zu Buche. 27.190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Adobe (+ 4,90 Prozent auf 228,75 USD), Blackbaud (+ 4,89 Prozent auf 30,70 USD), Commercial Vehicle Group (+ 4,36 Prozent auf 4,79 USD), Paychex (+ 3,99 Prozent auf 109,60 USD) und Infosys (+ 3,91 Prozent auf 11,31 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ultra Clean (-13,80 Prozent auf 90,97 USD), Intel (-10,89 Prozent auf 108,89 USD), PDF Solutions (-10,78 Prozent auf 50,63 USD), FormFactor (-10,30 Prozent auf 106,45 USD) und SMC (-9,90 Prozent auf 430,75 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 12.677.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,125 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,00 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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