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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
253.45 EUR -13.10 EUR -4.91 %
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America's Car-Mart Inc.
1.10 USD 0.23 USD 26.86 %
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Donegal Group Inc. (B)
21.54 USD -4.36 USD -16.83 %
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FormFactor Inc.
93.00 EUR -8.15 EUR -8.06 %
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InterDigital IncShs
283.00 EUR -10.90 EUR -3.71 %
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Lam Research Corp.
227.15 EUR -1.60 EUR -0.70 %
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Monro Muffler Brake Inc.
12.50 EUR -0.10 EUR -0.79 %
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NVIDIA Corp.
190.86 EUR -0.64 EUR -0.33 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD -0.16 USD -4.98 %
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Steven Madden Ltd.
37.91 EUR -0.29 EUR -0.76 %
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Textron Inc.
69.86 EUR -0.20 EUR -0.29 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
15.35 EUR 0.24 EUR 1.55 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,110.24 USD -439.61 USD -1.66 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,60 Prozent schwächer bei 26.124,17 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent leichter bei 26.201,82 Punkten, nach 26.549,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26.053,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.286,46 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,374 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26.797,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.442,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23.958,47 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,43 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 25,71 Prozent auf 1,09 USD), Upbound Group (+ 14,31 Prozent auf 19,33 USD), Textron (+ 10,69 Prozent auf 86,69 USD), InterDigital (+ 5,54 Prozent auf 338,31 USD) und Steven Madden (+ 5,20 Prozent auf 44,90 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-16,60 Prozent auf 21,60 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,10 Prozent auf 282,33 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,88 Prozent auf 280,42 USD), Monro Muffler Brake (-12,66 Prozent auf 12,49 USD) und FormFactor (-11,43 Prozent auf 97,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.851.573 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,657 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:46 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:16 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
08:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

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