Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

So performte der NASDAQ Composite schlussendlich.

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,32 Prozent auf 26.166,60 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,131 Prozent tiefer bei 26.483,31 Punkten, nach 26.517,93 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.561,12 Punkte, das Tagestief hingegen 26.125,48 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 26.343,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 21.647,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 19.447,41 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,61 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 25,42 Prozent auf 3,01 USD), AXT (+ 9,31 Prozent auf 92,44 USD), ON Semiconductor (+ 8,16 Prozent auf 131,55 USD), Taylor Devices (+ 7,68 Prozent auf 59,47 USD) und Hooker Furniture (+ 7,59 Prozent auf 17,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-9,27 Prozent auf 5,68 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,74 Prozent auf 3,55 USD), 3D Systems (-8,68 Prozent auf 3,26 USD), Donegal Group B (-8,09 Prozent auf 21,01 USD) und Nissan Motor (-6,82 Prozent auf 2,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.670.671 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,452 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Mit 13,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net