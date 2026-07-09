Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück

Index-Bewegung

10.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,02 Prozent auf 26.201,69 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,120 Prozent auf 26.175,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26.206,89 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.258,17 Punkte, das Tagestief hingegen 26.009,49 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,777 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.169,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22.902,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20.630,66 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit WD-40 (+ 10,45 Prozent auf 264,44 USD), Upbound Group (+ 7,48 Prozent auf 21,84 USD), Mind CTI (+ 5,88 Prozent auf 1,08 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 5,28 Prozent auf 52,00 USD) und SMC (+ 4,32 Prozent auf 465,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-15,68 Prozent auf 20,98 USD), AXT (-10,28 Prozent auf 56,12 USD), Ionis Pharmaceuticals (-8,87 Prozent auf 58,57 USD), Americas Car-Mart (-5,75 Prozent auf 3,28 USD) und Ballard Power (-5,26 Prozent auf 3,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.549.476 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,318 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net