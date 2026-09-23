Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück
Der NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag im Minus.
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Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,02 Prozent auf 26.966,10 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 27.213,52 Punkte an der Kurstafel, nach 27.244,28 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27.217,33 Punkte, das Tagestief hingegen 26.873,54 Zähler.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,909 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.180,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25.587,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.573,47 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,05 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.288,79 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AAON (+ 6,38 Prozent auf 84,33 USD), Methode Electronics (+ 5,47 Prozent auf 14,26 USD), WD-40 (+ 3,32 Prozent auf 200,68 USD), Ceragon Networks (+ 3,32 Prozent auf 2,18 USD) und PC Connection (+ 3,21 Prozent auf 89,63 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cogent Communications (-7,95 Prozent auf 8,57 USD), SMC (-7,77 Prozent auf 415,50 USD), Paychex (-7,67 Prozent auf 105,75 USD), Expedia (-6,75 Prozent auf 261,75 USD) und Compugen (-5,82 Prozent auf 2,35 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.003.219 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,796 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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