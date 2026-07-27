Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone

NASDAQ Composite im Fokus

28.07.26 20:02 Uhr

Am Dienstag agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,07 Prozent schwächer bei 24.914,66 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,429 Prozent schwächer bei 24.825,07 Punkten, nach 24.932,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24.581,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.984,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.297,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24.663,80 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Wert von 21.178,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,23 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Repligen (+ 14,60 Prozent auf 150,19 USD), JetBlue Airways (+ 11,51 Prozent auf 6,06 USD), Agilysys (+ 11,12 Prozent auf 114,72 USD), Nissan Motor (+ 7,14 Prozent auf 2,10 USD) und Adobe (+ 6,71 Prozent auf 253,71 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Amkor Technology (-24,49 Prozent auf 45,84 USD), TTM Technologies (-13,15 Prozent auf 107,44 USD), AXT (-11,86 Prozent auf 42,20 USD), FormFactor (-11,22 Prozent auf 87,72 USD) und Ultra Clean (-10,80 Prozent auf 77,58 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.411.533 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net