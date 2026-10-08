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Index im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AngioDynamics Inc.
12.80 EUR 0.20 EUR 1.59 %
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AXT Inc.
69.62 EUR -1.54 EUR -2.16 %
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Century Casinos Inc.
0.88 EUR -0.02 EUR -1.68 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.45 EUR 0.45 EUR 5.62 %
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Elron Electronic Industries Ltd.
0.89 USD -0.16 USD -15.24 %
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IMAX Corp.
45.40 EUR 0.80 EUR 1.79 %
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Methanex Corp.
53.48 EUR -0.16 EUR -0.30 %
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Methode Electronics Inc.
13.40 EUR 0.10 EUR 0.75 %
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NVIDIA Corp.
205.55 EUR -6.15 EUR -2.91 %
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Patterson-UTI Energy Inc.
9.70 EUR -0.18 EUR -1.84 %
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Paychex Inc.
90.69 EUR 0.44 EUR 0.49 %
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Resources Connection Inc.
3.28 EUR 0.04 EUR 1.23 %
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SIGA Technologies Inc.
3.28 USD 0.02 USD 0.61 %
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Take Two
187.20 EUR 4.70 EUR 2.58 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,193.34 USD -345.35 USD -1.25 %
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Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,70 Prozent auf 27.344,70 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,445 Prozent auf 27.416,03 Punkte an der Kurstafel, nach 27.538,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 27.342,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.491,89 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,436 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.421,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.870,65 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 23.043,38 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,68 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 3,84 Prozent auf 15,69 USD), Methanex (+ 3,40 Prozent auf 62,47 USD), Take Two (+ 2,81 Prozent auf 209,74 USD), IMAX (+ 2,78 Prozent auf 52,88 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 2,36 Prozent auf 11,50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil AngioDynamics (-20,86 Prozent auf 11,23 USD), Resources Connection (-18,58 Prozent auf 3,05 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-10,93 Prozent auf 0,89 USD) und AXT (-7,88 Prozent auf 73,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6.502.855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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