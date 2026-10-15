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NASDAQ-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
49.77 EUR -6.85 EUR -12.10 %
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Century Aluminum Co.
30.23 EUR 0.64 EUR 2.16 %
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Century Casinos Inc.
0.74 EUR 0.00 EUR -0.68 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.11 EUR -0.04 EUR -3.48 %
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Expedia Inc.
241.75 EUR -0.80 EUR -0.33 %
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FormFactor Inc.
101.50 EUR -10.10 EUR -9.05 %
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Intel Corp.
86.57 EUR -1.63 EUR -1.85 %
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Intuit Inc.
294.00 EUR 19.45 EUR 7.08 %
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Lattice Semiconductor Corp.
96.35 EUR -7.57 EUR -7.28 %
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NVIDIA Corp.
194.14 EUR -4.04 EUR -2.04 %
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Paychex Inc.
98.41 EUR 2.68 EUR 2.80 %
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Pegasystems Inc.
29.76 EUR -0.59 EUR -1.94 %
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Pool Corp.
151.85 EUR 10.45 EUR 7.39 %
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SIGA Technologies Inc.
3.20 USD 0.10 USD 3.39 %
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SMC Corp.
375.00 EUR -27.40 EUR -6.81 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,729.06 USD 36.20 USD 0.14 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent tiefer bei 26.659,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,17 Prozent auf 26.380,77 Punkte an der Kurstafel, nach 26.692,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.697,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.308,85 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.981,57 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 26.269,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.670,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 8,59 Prozent auf 1,39 USD), Pool (+ 8,49 Prozent auf 171,55 USD), Expedia (+ 6,24 Prozent auf 291,83 USD), Intuit (+ 6,23 Prozent auf 329,77 USD) und Pegasystems (+ 6,15 Prozent auf 35,91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Century Casinos (-10,75 Prozent auf 0,75 USD), AXT (-8,80 Prozent auf 56,17 USD), Lattice Semiconductor (-7,06 Prozent auf 106,88 USD), SMC (-6,92 Prozent auf 416,75 USD) und FormFactor (-6,43 Prozent auf 112,01 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16.718.792 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,916 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Century Aluminum-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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