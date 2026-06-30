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Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

01.07.26 20:02 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

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NASDAQ Composite Index
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Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 0,28 Prozent auf 26.141,41 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,665 Prozent auf 26.039,51 Punkte an der Kurstafel, nach 26.213,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.238,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.954,46 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,51 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wies der NASDAQ Composite 27.086,81 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21.840,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20.202,89 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,51 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Microvision (+ 20,64 Prozent auf 0,39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,75 Prozent auf 98,01 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,48 Prozent auf 3,81 USD), Bassett Furniture Industries (+ 8,07 Prozent auf 19,15 USD) und Align Technology (+ 6,55 Prozent auf 179,71 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil KLA (-11,47 Prozent auf 267,11 USD), Lam Research (-10,93 Prozent auf 385,97 USD), Applied Materials (-10,79 Prozent auf 645,00 USD), AXT (-9,42 Prozent auf 65,29 USD) und Intel (-8,21 Prozent auf 128,17 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.547.418 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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