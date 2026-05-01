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NASDAQ-Handel im Blick

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags leichter

04.05.26 17:59 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags leichter | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit im Minus.

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NASDAQ Composite Index
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 25.039,64 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,009 Prozent tiefer bei 25.112,18 Punkten, nach 25.114,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24.977,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.210,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 21.879,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.904,58 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 17.977,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 25.223,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 36,22 Prozent auf 0,18 USD), Nice Systems (+ 10,34 Prozent auf 124,57 USD), Nortech Systems (+ 7,21 Prozent auf 14,13 USD), Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD) und Cerus (+ 5,88 Prozent auf 2,88 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cogent Communications (-32,77 Prozent auf 15,57 USD), Donegal Group B (-13,03 Prozent auf 16,75 USD), Lifetime Brands (-9,69 Prozent auf 6,06 USD), American Woodmark (-8,01 Prozent auf 40,79 USD) und Heartland Express (-6,53 Prozent auf 12,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 10.844.705 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 3,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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