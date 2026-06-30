Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Index-Bewegung

Der NASDAQ Composite gab sich schlussendlich schwächer.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 26.040,03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,665 Prozent tiefer bei 26.039,51 Punkten, nach 26.213,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.238,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.954,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,11 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 27.086,81 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 21.840,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.202,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,07 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Microvision (+ 27,06 Prozent auf 0,42 USD), Donegal Group B (+ 8,03 Prozent auf 23,53 USD), Align Technology (+ 7,61 Prozent auf 181,49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,43 Prozent auf 93,39 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,61 Prozent auf 3,71 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen KLA (-11,77 Prozent auf 266,19 USD), Amtech Systems (-11,18 Prozent auf 20,50 USD), Applied Materials (-9,97 Prozent auf 650,91 USD), AXT (-9,78 Prozent auf 65,03 USD) und Lam Research (-9,71 Prozent auf 391,26 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.293.657 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,138 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net