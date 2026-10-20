Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

NASDAQ Composite-Performance

20.10.26 22:32 Uhr

Heute hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 26.424,82 Punkten ab. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,371 Prozent tiefer bei 26.332,92 Punkten, nach 26.430,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.601,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.179,74 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.522,55 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 25.508,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.990,54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,73 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Myriad Genetics (+ 31,59 Prozent auf 5,54 USD), BlackBerry (+ 8,70 Prozent auf 8,87 USD), Compugen (+ 8,63 Prozent auf 2,14 USD), AmeriServ Financial (+ 6,62 Prozent auf 4,67 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,34 Prozent auf 8,87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil FreightCar America (-31,37 Prozent auf 4,02 USD), Americas Car-Mart (-26,17 Prozent auf 0,79 USD), DXP Enterprises (-4,72 Prozent auf 170,55 USD), Astronics (-3,98 Prozent auf 59,85 USD) und Comtech Telecommunications (-3,65 Prozent auf 1,32 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.985.689 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,595 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net