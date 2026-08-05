Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart

Index im Fokus

20.08.26 15:59 Uhr

Der NASDAQ Composite verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 26.169,60 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,454 Prozent auf 26.211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26.331,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26.157,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.263,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25.508,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.270,36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.172,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ScanSource (+ 24,52 Prozent auf 64,03 USD), Methanex (+ 8,31 Prozent auf 61,29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,76 Prozent auf 111,30 USD), Compugen (+ 4,51 Prozent auf 2,55 USD) und Mind CTI (+ 3,00 Prozent auf 1,03 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-8,56 Prozent auf 22,00 USD), SMC (-7,77 Prozent auf 422,17 USD), inTest (-5,45 Prozent auf 12,12 USD), TransAct Technologies (-5,00 Prozent auf 4,56 USD) und Ultralife Batteries (-4,86 Prozent auf 6,66 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4.737.263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net