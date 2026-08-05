DAX 25.959 -0,5%ESt50 6.423 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.136 -0,7%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.491 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Compugen Ltd.
2.53 USD 0.09 USD 3.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
10.50 EUR -0.90 EUR -7.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LSI Industries Inc.
20.20 EUR 0.20 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Methanex Corp.
47.99 EUR -1.20 EUR -2.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mind CTI Ltd.
1.01 USD 0.01 USD 1.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Modine Manufacturing Co.
163.50 EUR -2.80 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
185.90 EUR -1.06 EUR -0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ScanSource Inc.
44.00 EUR -0.20 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
2.96 USD -0.15 USD -4.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMC Corp.
375.60 EUR -5.80 EUR -1.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
114.18 EUR -5.40 EUR -4.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
94.06 EUR 5.49 EUR 6.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TransAct Technologies Inc.
4.73 USD -0.07 USD -1.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ultralife Batteries Inc.
5.95 EUR -0.10 EUR -1.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,150.43 USD -180.66 USD -0.69 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 26.169,60 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,454 Prozent auf 26.211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26.331,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 26.157,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.263,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25.508,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.270,36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.172,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,63 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ScanSource (+ 24,52 Prozent auf 64,03 USD), Methanex (+ 8,31 Prozent auf 61,29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,76 Prozent auf 111,30 USD), Compugen (+ 4,51 Prozent auf 2,55 USD) und Mind CTI (+ 3,00 Prozent auf 1,03 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-8,56 Prozent auf 22,00 USD), SMC (-7,77 Prozent auf 422,17 USD), inTest (-5,45 Prozent auf 12,12 USD), TransAct Technologies (-5,00 Prozent auf 4,56 USD) und Ultralife Batteries (-4,86 Prozent auf 6,66 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4.737.263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:16 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.