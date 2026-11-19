Index-Bewegung

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 2,25 Prozent im Minus bei 23.879,20 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,55 Prozent fester bei 24.809,05 Punkten, nach 24.429,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.870,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.939,62 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,92 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 26.430,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.331,09 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.564,23 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,77 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 24,08 Prozent auf 0,97 USD), 3D Systems (+ 7,25 Prozent auf 1,48 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,03 Prozent auf 2,11 USD), Woodward (+ 5,22 Prozent auf 335,72 USD) und Nissan Motor (+ 4,50 Prozent auf 1,67 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-21,01 Prozent auf 6,28 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10,78 Prozent auf 2,98 USD), Century Casinos (-9,28 Prozent auf 0,22 USD), Geron (-7,86 Prozent auf 0,91 USD) und Fiserv (-6,38 Prozent auf 56,62 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71.971.842 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,660 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 1,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net