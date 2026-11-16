NASDAQ Composite-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite notierte am Montagabend im negativen Bereich.

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich ein Minus in Höhe von 2,49 Prozent auf 24.509,76 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 1,13 Prozent tiefer bei 24.853,35 Punkten, nach 25.136,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24.882,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24.460,28 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.140,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 26.729,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22.900,59 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,48 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Modine Manufacturing (+ 23,04 Prozent auf 130,55 USD), Nortech Systems (+ 12,99 Prozent auf 12,18 USD), USANA Health Sciences (+ 6,36 Prozent auf 13,54 USD), Powell Industries (+ 5,94 Prozent auf 151,20 USD) und SIGA Technologies (+ 4,01 Prozent auf 2,85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Century Casinos (-35,19 Prozent auf 0,31 USD), 3D Systems (-14,55 Prozent auf 1,41 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-14,34 Prozent auf 2,15 USD), inTest (-13,01 Prozent auf 12,77 USD) und CIENA (-12,39 Prozent auf 257,56 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 72.616.890 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,698 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net