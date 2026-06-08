Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

Kursentwicklung

So performte der S&P 500 zum Handelsschluss.

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,26 Prozent tiefer bei 7.386,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 60,598 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,577 Prozent auf 7.448,45 Punkte an der Kurstafel, nach 7.405,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.483,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.237,85 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 7.398,93 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 6.795,99 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 6.005,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit J M Smucker (+ 10,44 Prozent auf 112,39 USD), Amphenol (+ 7,29 Prozent auf 154,07 USD), Alaska Air Group (+ 6,84 Prozent auf 45,13 USD), Pool (+ 6,34 Prozent auf 192,42 USD) und Carrier Global (+ 5,78 Prozent auf 71,24 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Coherent (-11,44 Prozent auf 355,94 USD), Lumentum (-8,22 Prozent auf 821,76 USD), Super Micro Computer (-7,62 Prozent auf 40,64 USD), AppLovin (-7,60 Prozent auf 520,84 USD) und Corning (-7,25 Prozent auf 173,94 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 44.796.959 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net