Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 leichter

S&P 500-Performance

Der S&P 500 erleidet am Freitag Verluste.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,66 Prozent leichter bei 7.451,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 60,831 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,821 Prozent schwächer bei 7.439,67 Punkten, nach 7.501,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7.451,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.397,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,895 Prozent zu. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Stand von 7.022,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 6.836,17 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Wert von 5.916,93 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,65 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.517,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit DXC Technology (+ 7,18 Prozent auf 8,81 USD), DexCom (+ 6,52 Prozent auf 61,59 USD), ServiceNow (+ 6,31 Prozent auf 96,21 USD), Intuit (+ 5,17 Prozent auf 397,85 USD) und Salesforce (+ 4,79 Prozent auf 175,60 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Charter A (-7,29 Prozent auf 137,21 USD), Coinbase (-7,13 Prozent auf 196,90 USD), Ford Motor (-6,94 Prozent auf 13,48 USD), Corning (-6,19 Prozent auf 195,38 USD) und Newmont (-6,00 Prozent auf 109,35 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25.051.309 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,717 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net