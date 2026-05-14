DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 +0,1%Nas26.391 -0,9%Bitcoin68.323 -1,7%Euro1,1623 -0,4%Öl109,4 +3,5%Gold4.554 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Microsoft 870747 Intel 855681 Micron Technology 869020 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX verabschiedet sich tiefrot ins Wochenende -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Apple, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie fester Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie fester
Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO Letzte Chance: Sichere dir jetzt dein Gratis-Startpaket bei finanzen.net ZERO
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Performance

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 leichter

15.05.26 20:02 Uhr
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 leichter | finanzen.net

Der S&P 500 erleidet am Freitag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
125,80 EUR 3,48 EUR 2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
166,48 EUR -19,52 EUR -10,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
170,16 EUR -2,40 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
52,60 EUR 2,90 EUR 5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
7,05 EUR -0,25 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Ford Motor Co.
12,05 EUR -0,55 EUR -4,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IntercontinentalExchange Group Inc
132,10 EUR 0,45 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
334,25 EUR 24,50 EUR 7,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
95,83 EUR -3,96 EUR -3,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
199,04 EUR -2,06 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
151,38 EUR 7,66 EUR 5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ServiceNow Inc
82,90 EUR 5,30 EUR 6,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7,19 EUR -0,10 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.441,0 PKT -60,3 PKT -0,80%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,66 Prozent leichter bei 7.451,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 60,831 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,821 Prozent schwächer bei 7.439,67 Punkten, nach 7.501,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7.451,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.397,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,895 Prozent zu. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 15.04.2026, einen Stand von 7.022,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 6.836,17 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Wert von 5.916,93 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,65 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.517,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit DXC Technology (+ 7,18 Prozent auf 8,81 USD), DexCom (+ 6,52 Prozent auf 61,59 USD), ServiceNow (+ 6,31 Prozent auf 96,21 USD), Intuit (+ 5,17 Prozent auf 397,85 USD) und Salesforce (+ 4,79 Prozent auf 175,60 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Charter A (-7,29 Prozent auf 137,21 USD), Coinbase (-7,13 Prozent auf 196,90 USD), Ford Motor (-6,94 Prozent auf 13,48 USD), Corning (-6,19 Prozent auf 195,38 USD) und Newmont (-6,00 Prozent auf 109,35 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25.051.309 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,717 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen