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S&P 500-Kursverlauf

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
321.15 EUR -3.80 EUR -1.17 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
169.20 EUR -11.78 EUR -6.51 %
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Bloom Energy
164.40 EUR -6.20 EUR -3.63 %
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Centene Corp.
65.38 EUR 2.08 EUR 3.29 %
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Coherent Corp.
190.40 EUR -17.60 EUR -8.46 %
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Corning Inc.
97.62 EUR -4.48 EUR -4.39 %
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Dell Technologies
291.55 EUR -14.25 EUR -4.66 %
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Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
99.80 EUR -1.80 EUR -1.77 %
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General Mills Inc.
31.32 EUR 0.28 EUR 0.90 %
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NVIDIA Corp.
143.20 EUR -4.58 EUR -3.10 %
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STERIS PLC Registered Shs
230.00 EUR 10.00 EUR 4.55 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
263.60 EUR 10.40 EUR 4.11 %
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Tyson Foods Inc.
53.10 EUR -0.26 EUR -0.49 %
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Western Union Company
6.06 EUR 0.09 EUR 1.54 %
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Indizes
S&P 500
7,456.85 USD -104.82 USD -1.39 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,18 Prozent leichter bei 7.472,62 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,547 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,647 Prozent auf 7.512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7.561,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.515,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.451,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.659,44 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 6.734,11 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Centene (+ 6,42 Prozent auf 74,78 USD), Tyson Foods (+ 6,08 Prozent auf 62,87 USD), Texas Pacific Land (+ 5,48 Prozent auf 296,58 USD), General Mills (+ 5,46 Prozent auf 35,35 USD) und STERIS (+ 4,15 Prozent auf 263,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-12,32 Prozent auf 325,45 USD), Bloom Energy (-11,54 Prozent auf 178,62 USD), Coherent (-11,17 Prozent auf 206,15 USD), Arista Networks (-9,65 Prozent auf 186,69 USD) und Corning (-9,59 Prozent auf 108,04 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 29.859.832 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,698 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
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12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
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