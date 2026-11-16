Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben
Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.
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Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,18 Prozent leichter bei 7.472,62 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,547 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,647 Prozent auf 7.512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7.561,67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.515,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.451,80 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.659,44 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, mit 6.734,11 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Centene (+ 6,42 Prozent auf 74,78 USD), Tyson Foods (+ 6,08 Prozent auf 62,87 USD), Texas Pacific Land (+ 5,48 Prozent auf 296,58 USD), General Mills (+ 5,46 Prozent auf 35,35 USD) und STERIS (+ 4,15 Prozent auf 263,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-12,32 Prozent auf 325,45 USD), Bloom Energy (-11,54 Prozent auf 178,62 USD), Coherent (-11,17 Prozent auf 206,15 USD), Arista Networks (-9,65 Prozent auf 186,69 USD) und Corning (-9,59 Prozent auf 108,04 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 29.859.832 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,698 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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