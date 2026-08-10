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Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der S&P 500 verlor am zweiten Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
275.15 EUR -20.65 EUR -6.98 %
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First Republic Bank
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Marathon Petroleum Corporation
274.90 EUR 2.30 EUR 0.84 %
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39.48 EUR -39.88 EUR -50.25 %
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Qorvo Inc
83.83 EUR -0.36 EUR -0.43 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
302.20 EUR 6.60 EUR 2.23 %
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Under Armour Inc.
4.69 EUR -0.30 EUR -6.01 %
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Ventas Inc.
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Indizes
S&P 500
7,728.20 USD -24.91 USD -0.32 %
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Zum Handelsschluss verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0,32 Prozent auf 7.728,20 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,741 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7.769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7.753,11 Punkten am Vortag.

Bei 7.717,25 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.767,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der S&P 500 bei 7.575,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.412,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der S&P 500 bei 6.373,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,68 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.793,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Marathon Petroleum (+ 5,03 Prozent auf 336,42 USD), Generac (+ 4,74 Prozent auf 215,86 USD), Vertiv (+ 4,34 Prozent auf 281,81 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,19 Prozent auf 50,00 USD) und Texas Pacific Land (+ 4,15 Prozent auf 364,97 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Monster Beverage (-50,20 Prozent auf 45,53 USD), Under Armour (-9,03 Prozent auf 5,34 USD), Under Armour (-8,45 Prozent auf 5,20 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 318,68 USD) und Ventas (-5,43 Prozent auf 86,96 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 45.397.873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,13 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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